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На трассе "Скандинавия" произошло страшное ДТП
Сегодня, 15:30
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На трассе "Скандинавия" произошло страшное ДТП

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Из-за аварии одну из полос движения автомобильных потоков перекрыли.

Сегодня, 29 мая, три машины столкнулись на трассе "Скандинавия". Авария произошла около поворота на поселок Гаврилово. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На место случившегося прибыли три кареты скорой помощи и две реанимации. Водители уточнили, что одна из полос движения полностью перекрыта. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: советский внедорожник ГАЗ-369 "нырнул" в Шинкарский пруд.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп, перекрыли полосу движения, приехали машины реанимации, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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