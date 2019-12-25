На трассе "Скандинавия" произошло страшное ДТП

Сегодня, 29 мая, три машины столкнулись на трассе "Скандинавия". Авария произошла около поворота на поселок Гаврилово. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
На место случившегося прибыли три кареты скорой помощи и две реанимации. Водители уточнили, что одна из полос движения полностью перекрыта. Подробности уточняются.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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