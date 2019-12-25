На трассе Пермь - Екатеринбург в ДТП с 3 грузовиками погиб человек

Погиб виновник ДТП, водитель "Газели".

Вечером 27 июля на трассе между Пермью и Екатеринбургом произошло смертельное ДТП с 3 грузовиками.

Авария произошла накануне вечером, 27 июля, около 19 часов на трассе Пермь - Екатеринбург. Грузовики "Ивеко" и "Исузу" остановились на запрещающий сигнал светофора (реверсивное движение из-за ремонта дороги). Сзади "Газель" на полном ходу врезалась в "Исузу", который в свою очередь влетел в "Ивеко".

В результате ДТП водитель "Газели" погиб на месте аварии. Водитель и пассажир "Исузу" получили травмы. По предварительным данным, водитель "Газели" мог уснуть за рулем.

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Фото: УГИБДД по Свердловской области