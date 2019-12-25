На трассе "Нева" произошла вторая авария за ночь

На магистрали M-11 вновь столкнулись грузовик и легковушка.

3 августа примерно в 01:30 ночи на 620 километре платной федеральной трассы М-11 "Нева" произошло ДТП: столкнулись три автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении. В аварию попали два грузовика и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Примечательно, что смертельное ДТП с большегрузными автомобилями произошло на этой же трассе несколькими часами ранее.

После столкновения пассажиры Hyundai Solaris оказались заблокированы в поврежденном салоне: наружу им помогли выбраться спасатели поисково-спасательного отряда из Тосно. Все трое пассажиров Hyundai были осмотрены сотрудниками скорой помощи и госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

Предыдущее ДТП произошло вечером 2 августа на 582-м километре той же трассы: столкновение двух фур Scania и Volvo попало на видео.

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО