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На трассе "Нева" произошла вторая авария за ночь
Сегодня, 12:08
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На трассе "Нева" произошла вторая авария за ночь

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На магистрали M-11 вновь столкнулись грузовик и легковушка.

3 августа примерно в 01:30 ночи на 620 километре платной федеральной трассы М-11 "Нева" произошло ДТП: столкнулись три автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении. В аварию попали два грузовика и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Примечательно, что смертельное ДТП с большегрузными автомобилями произошло на этой же трассе несколькими часами ранее. 

После столкновения пассажиры Hyundai Solaris оказались заблокированы в поврежденном салоне: наружу им помогли выбраться спасатели поисково-спасательного отряда из Тосно. Все трое пассажиров Hyundai были осмотрены сотрудниками скорой помощи и госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.

Предыдущее ДТП произошло вечером 2 августа на 582-м километре той же трассы: столкновение двух фур Scania и Volvo попало на видео.

Фото: Pexels и ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: авария, дтп и чп, инцидент на трассе, ленобласть, м 11 нева, столкновение на дороге
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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