В результате ДТП никто не пострадал.

На трассе М-5 под Челябинском попала в ДТП фура с мандаринами. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, под Чебаркулем. Водитель грузовика Volvo врезался в КАМАЗ, груженный мандаринами. В результате ДТП никто не пострадал. Однако из-за столкновения все фрукты высыпались на дорогу.

На месте работают два экипажа ДПС, перекрыты две полосы дороги.

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