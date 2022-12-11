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На трассе М-5 под Челябинском попала в ДТП фура с мандаринами

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В результате ДТП никто не пострадал.

На трассе М-5 под Челябинском попала в ДТП фура с мандаринами. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел сегодня, 11 декабря, под Чебаркулем. Водитель грузовика Volvo врезался в КАМАЗ, груженный мандаринами. В результате ДТП никто не пострадал. Однако из-за столкновения все фрукты высыпались на дорогу.

На месте работают два экипажа ДПС, перекрыты две полосы дороги.

Ранее в Москве на Страстном бульваре столкнулись легковушка и снегоуборочная техника.

Видео: Telegram / Осторожно, новости

Теги: дтп, мандарины, трасса м-5, фура, челябинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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