На трассе "Кола" женщину сбил лесовоз

В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.

Днем в пятницу, 25 сентября, стало известно об аварии в Кировском районе Ленинградской области с пострадавшей женщиной. По данным дорожной полиции, около двух часов дня на 51-м километре трассы "Кола" лесовоз "МАЗ" с 65-летним мужчиной за рулем наехал на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадала женщина 1958 года рождения, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на Гражданском проспекте эвакуатор сбил девочку-подростка. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Piter.tv