  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:38
70
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Кола" две аварии собрали пробки

0 0

По словам очевидца, объезд осуществляется по двум полосам.

В воскресенье, 12 сентября, на трассе Кола произошли сразу два дорожных происшествия. Машины столкнулись перед деревней Разметелево в направлении Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидца, на Мурманском шоссе перед Разметелево в сторону города, ДТП с автобусом. Через несколько метров еще одна авария, где столкнулись два легковых автомобиля. Автор публикации сообщил, что объезд осуществляется по двум полосам. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее на Парашютной улице Chevrolet потерял колесо.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп кола, колапробки, мурманское шоссе дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии