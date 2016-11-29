На трассе "Кола" две аварии собрали пробки

По словам очевидца, объезд осуществляется по двум полосам.

В воскресенье, 12 сентября, на трассе Кола произошли сразу два дорожных происшествия. Машины столкнулись перед деревней Разметелево в направлении Петербурга. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидца, на Мурманском шоссе перед Разметелево в сторону города, ДТП с автобусом. Через несколько метров еще одна авария, где столкнулись два легковых автомобиля. Автор публикации сообщил, что объезд осуществляется по двум полосам. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Парашютной улице Chevrolet потерял колесо.

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