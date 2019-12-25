На трассе Джубга - Сочи военный автомобиль попал в ДТП

Сообщается об одном погибшем.

В Краснодарском крае в ДТП с военным авто погиб человек.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службе сообщает, что на автодороге Джугба - Сочи военный автомобиль "Форд Транзит" столкнулся с машиной ГАЗ. По предварительным данным, погиб один человек. В каком он был автомобиле, не уточняется. О пострадавших сообщений на данный момент нет.

В районе Ольгинки организовано реверсивное движение.

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