  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе Джубга - Сочи военный автомобиль попал в ДТП
Сегодня, 13:28
92
MShaffter

На трассе Джубга - Сочи военный автомобиль попал в ДТП

0 0

Сообщается об одном погибшем.

В Краснодарском крае в ДТП с военным авто погиб человек.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службе сообщает, что на автодороге Джугба - Сочи военный автомобиль "Форд Транзит" столкнулся с машиной ГАЗ. По предварительным данным, погиб один человек. В каком он был автомобиле, не уточняется. О пострадавших сообщений на данный момент нет. 

В районе Ольгинки организовано реверсивное движение.

Ранее:В Чите 3-летний ребенок утопил автомобиль с людьми в салоне

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с военными, новости краснодарского края, новости кубани, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии