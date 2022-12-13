Прокуратура Москвы: на стройке по улице Зорге с 6 этажа упал рабочий

Мужчина скончался на месте.

Представители столичной прокуратуры рассказали в официальном Telegram-канале о том, что в Москве с шестого этажа упал рабочий. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Трагедия произошла на строительном объекте, расположенном по улице Зорге. В настоящее время работу по расследованию причин и обстоятельств дела правоохранительных органов контролирует заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. пресс-служба прокуратуры Москвы

После вмешательства прокуратуры пенсионеру, в квартире которого частично обрушился потолок, возмещен ущерб.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы