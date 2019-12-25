На строительство участка Южной магистрали в Петербурге выделили более 250 миллионов рублей

Выбран подрядчик, который построит примыкание Сарицкой улицы к Петербургскому шоссе. АО "Трест" выиграл электронный конкурс и получит 296,8 миллионов рублей на выполнение работ, передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Подрядчик построит участок, соединяющий построенные в прошлом году два участка дороги с Петербургским шоссе. Все работы должны завершить к 15 ноября. Благодаря строительству дороги Петербургское шоссе разгрузится, а жителям Пушкина и Павловска станет удобнее добираться до дома.
До Южной магистрали от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения перспективного Ленинградского шоссе и Сарицкой улицы от Переведенской улицы до перспективного продолжения Ленинградского шоссе
Смольный
Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 387 аварий.
Фото: Piter.tv
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