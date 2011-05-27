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На строительной площадке в Москве произошло обрушение грунта, погиб мужчина
Сегодня, 15:57
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На строительной площадке в Москве произошло обрушение грунта, погиб мужчина

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страдавшего достали из-под завалов, но спасти не успели: он скончался при госпитализации.

На строительной площадке, которая находится на северо-востоке, произошло ЧП со смертельным исходом. На мужчину обрушился грунт, он погиб на месте. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в экстренных службах.

Происшествие случилось на улице Веткина в районе Марьина Роща. Пострадавшего достали из-под завалов, но спасти не успели: он скончался при госпитализации.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Ранее мы сообщили о том, что в Химках Mercedes въехал в продуктовый магазин.

Фото:  Piter.TV

Теги: москва, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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