На строительной площадке в Москве произошло обрушение грунта, погиб мужчина

страдавшего достали из-под завалов, но спасти не успели: он скончался при госпитализации.

На строительной площадке, которая находится на северо-востоке, произошло ЧП со смертельным исходом. На мужчину обрушился грунт, он погиб на месте. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в экстренных службах.

Происшествие случилось на улице Веткина в районе Марьина Роща. Пострадавшего достали из-под завалов, но спасти не успели: он скончался при госпитализации.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Фото: Piter.TV