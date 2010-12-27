Рабочего обнаружил коллега.

В пятницу, 15 марта, стало известно, что на строительной площадке Ленинградской АЭС-2 нашли тело монтажника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в минувший четверг, 14 марта. Тело 26-летнего монтажника атомной электростанции нашли его коллеги.

На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 выясняются причины смерти рабочего подрядной организации АО "Концерн Титан-2" отметили в пресс-службе Ленинградской атомной электростанции

Также в ведомстве отметили, что происшествие на сроки строительства не повлияло.

Ведется расследование.

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Фото: Холдинг ТИТАН-2/ ВК