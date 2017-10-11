Появилось видео, как пассажирка упала на рельсы на станции метро "Невский проспект"

На станции метро "Невский проспект" случился инцидент, который приостановил движение поездов на несколько минут.

Петербурженка упала на рельсы на "синей" ветке, в результате чего обесточила линию метрополитена. Поезда, которые следовали по 2 линии вынуждены были приостановить движение в тоннелях.

Свидетели сообщают, что инцидент случился приблизительно в 16.35 на станции метро "Невский проспект". По их словам женщине около 50 лет. Кроме того, отмечают, что она была в алкогольном опьянении. Чтобы достать женщину на место принесли лестницу и специальное оборудование с помощью которого удалось вытащить петербурженку.

В пресс-службе петербургского метро рассказали, что пришлось снять напряжене на путях, чтобы спасти упавшую на рельсы женщину. Операция заняла три минуты. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

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Видео: Piter.tv