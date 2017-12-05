На следующей неделе в Петербурге начинается запись в 1 классы

С 15 декабря льготные категории граждан смогут записывать детей в первые классы петербургских школ на 2018-2019 учебный год.

На следующей неделе в Петербурге начнется запись в первые классы. С 15 декабря льготные категории граждан могут записывать своих детей на 2018-2019 учебный год. Подать документы можно будет во всех МФЦ.

С 15 декабря начинают подачу заявлений только льготные категории граждан. Прием исключительно льготников будет проходить вплоть до 19 января включительно. С 20 января льготники подают документы наравне с детьми, проживающими на закрепленной территории. Пресс-служба МФЦ

Родители вправе подать заявления в три школы. Для подачи заявления нужно удостоверение личность и оригинал свидетельства о рождении ребенка. Льготникам также нужен полный пакет документов, подтверждающий льготу и право проживания на закрепленной территории, справка о здоровье ребенка, которую нужно будет предоставить в школу после приглашения оттуда.

Льготы есть у детей погибших сотрудников правоохранительных органов, пожарных и таможенников. Кроме того, будущие школьники из семей военнослужащих, братья и сестра уже обучающиеся в школе, дети сотрудников школы.