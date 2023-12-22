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Врачи рассказали петербуржцам, на сколько килограммов в месяц можно похудеть без вреда для здоровья
Сегодня, 14:57
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Врачи рассказали петербуржцам, на сколько килограммов в месяц можно похудеть без вреда для здоровья

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Если вес быстро снижается, то человек теряет воду и белковую  массу. Для здорового снижения веса необходимо приготовиться к тому, что процесс не будет быстрым.

Врачи рассказали петербуржцам, на сколько килограммов в месяц можно похудеть без вреда для здоровья. Об этом сообщили в  эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эндокринолога и диетолога Надежды Фетисовой,  в норме должно уходить от одного до четырех килограммов в месяц. Специалист отметила, что жир сбрасывается медленно, максимум 500 граммов в неделю. 

Если вес быстро снижается, то человек теряет воду и белковую  массу. Для здорового снижения веса необходимо приготовиться к тому, что процесс будет медленным.

Ранее мы писали, что диетолог предупредила об опасности монодиет и препаратов для похудения.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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