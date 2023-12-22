Если вес быстро снижается, то человек теряет воду и белковую массу. Для здорового снижения веса необходимо приготовиться к тому, что процесс не будет быстрым.

Врачи рассказали петербуржцам, на сколько килограммов в месяц можно похудеть без вреда для здоровья. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эндокринолога и диетолога Надежды Фетисовой, в норме должно уходить от одного до четырех килограммов в месяц. Специалист отметила, что жир сбрасывается медленно, максимум 500 граммов в неделю.

Если вес быстро снижается, то человек теряет воду и белковую массу. Для здорового снижения веса необходимо приготовиться к тому, что процесс будет медленным.

Ранее мы писали, что диетолог предупредила об опасности монодиет и препаратов для похудения.

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