На синей ветке петербургского метро поезда идут с увеличенным интервалом

Специалисты работают над устранением проблемы.

Утром 5 ноября на синей ветке петербургского метро произошёл сбой в движении поездов. Об этом сообщили сами пассажиры в социальных сетях.

Один из петербуржцев рассказал, что уже около 10 минут поезд стоит на "Сенной площади". Такую же ситуацию наблюдают на других станциях Московско-Петроградской линии.

В информационно-справочном центре уточнили, что задержка в движении связана с технологическим нарушением. Специалисты работают над его устранением.

Пассажиры метро смогут самостоятельно контролировать соблюдение масочного режима.

Фото: Piter.tv