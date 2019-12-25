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На синей ветке петербургского метро поезда идут с увеличенным интервалом
Сегодня, 9:38
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nastya960

На синей ветке петербургского метро поезда идут с увеличенным интервалом

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Специалисты работают над устранением проблемы.

Утром 5 ноября на синей ветке петербургского метро произошёл сбой в движении поездов. Об этом сообщили сами пассажиры в социальных сетях.

Один из петербуржцев рассказал, что уже около 10 минут поезд стоит на "Сенной площади". Такую же ситуацию наблюдают на других станциях Московско-Петроградской линии.

В информационно-справочном центре уточнили, что задержка в движении связана с технологическим нарушением. Специалисты работают над его устранением.

Пассажиры метро смогут самостоятельно контролировать соблюдение масочного режима.

Фото: Piter.tv

Теги: задержка, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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