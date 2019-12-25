  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На шоссе революции столкнулись фура и "Пежо". Движение по полосе перекрыто
Сегодня, 16:09
141
smirenny

На шоссе революции столкнулись фура и "Пежо". Движение по полосе перекрыто

0 0

Пострадал ли кто-то, пока неясно.

Днем в четверг, 20 августа, петербуржцы поделились в соцсетях фото с места аварии на шоссе Революции. 

Очевидец  отметил, что в ДТП попали фура и "Пежо". Из-за столкновения проезд в сторону Индустриального шоссе перекрыт. Автомобилям приходится объезжать аварию по встречной полосе. При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока неясно. Также неизвестно, пострадал ли кто-то. 

Ранее мы писали, что на станции метро "Гостиный двор" 74-летняя пенсионерка упала с эскалатора.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии