На шинном заводе в Ленобласти презентовали новый склад и роботов

На заводе Nokian Tyres во Всеволожске ввели в эксплуатацию футуристический автоматизированный складской комплекс.

20 мая на шинном заводе компании "Нокиан Тайерс" состоялось открытие инновационного элемента логистической системы предприятия - автоматизированного высотного склада готовой продукции. Результат трехлетнего строительства представили губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Проект стоимостью в два с половиной миллиарда рублей, по словам генерального директора Nokian Tyres в России Андрея Пантюхова, не имеет аналогов в мире. На общей площади 16 тысяч кв.м. можно будет разместить примерно шестисот тысяч шин, а работать с высокими стеллажами будут специальные роботы-погрузчики, роботы-манипуляторы и краны.

Ранее о расширении производства на заводе в Ленобласти сообщил немецкий химико-промышленный концерн Henkel.