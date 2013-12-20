На северо-западе Москвы в час пик загорелась машина

На Волоколамском шоссе образовалась большая транспортная пробка.

На северо-западе Москвы в утренний час пик загорелась машина. Соответствующей информацией поделились журналисты из "РИА Новостей". Они рассказали, что инцидент зафиксирован на Волоколамском шоссе. В настоящее время на участке дорожного полотна образовалась автомобильная пробка. Горящее транспортное средство находится вблизи 63 дома, на участке, который располагается до Канала Москвы, по стороне, по которой должно идти движение в сторону центра города. К 09:20 утра очевидцы видели, что машина была полностью охвачена огнем. В настоящее время представители регионального управления ГИБДД перекрыли движение транспорт а по нескольким полосам движения до прибытия спасателей. По данным онлайн-сервиса "Яндекс. Карты", в сторону центра российской столицы образовалась глухая пробка длиной около 2,5 километров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости