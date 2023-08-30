Водитель одной из иномарок погибла на месте от полученных травм.

На северо-западе Челябинска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 31 декабря на улице Мастеровая. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Nissan. Девушка погибла на месте от полученных травм. Водитель Nissan отделался травмами. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа регионального УМВД.

Ранее мы сообщали, что под Читой водитель въехал в машину ДПС и в фуру.

Видео: Госавтоинспекция Челябинской области