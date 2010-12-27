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В Выборгском районе Петербурга эвакуировали бизнес-центр
Сегодня, 18:14
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nadezhda_sib

В Выборгском районе Петербурга эвакуировали бизнес-центр

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Специалисты занимаются разминированием здания.

Во вторник 15 октября в Выборгском районе эвакуировали посетителей бизнес центра на Гелисингфорсской улице, 2. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как написала пользователь Елизавета Береснева, эвакуация началась в 16:25, а около 16:40 к БЦ "Красная заря" приехал ОМОН. 

"Мы сначала подумали что опять учебная (проверка громкой связи), но все же все вышли из офиса"

- написала женщина. 

На месте работали сотрудники МЧС, "скорой помощь" и правоохранительных органов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что топонимическая комиссия не будет менять название станции метро "Шушары". 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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