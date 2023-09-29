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На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке

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До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 жильцов.

На севере Москвы тушат пожар в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 5 сентября на Клязьменской улице. Поступило сообщение о возгорании на 14 этаже многоэтажки. Площадь огня составила 21 квадратный метр.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 жильцов. Один человек пострадал, он госпитализирован. В тушении пожара участвовали 31 специалист и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области ликвидируют пожар в ангаре.

Видео: МЧС России

Теги: многоэтажный дом, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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