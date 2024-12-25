Площадь огня составила 500 квадратных метров.

На севере Москвы потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на Коровинском шоссе. Поступило сообщение о возгорании одноэтажного металлического строения с примыкающим зданием автомойки. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь огня составила 500 квадратных метров. В его тушении участвовали 37 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что около 130 тысяч тонн замазученного песка вывезли с пляжей Кубани.

Видео: МЧС России