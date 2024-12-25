На севере Москвы потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на Коровинском шоссе. Поступило сообщение о возгорании одноэтажного металлического строения с примыкающим зданием автомойки. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь огня составила 500 квадратных метров. В его тушении участвовали 37 специалистов и 10 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что около 130 тысяч тонн замазученного песка вывезли с пляжей Кубани.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все