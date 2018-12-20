На русско-финской границе активизировались иранцы-нелегалы

Ажиотаж по возможному попаданию в страну ЕС не уменьшается.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, недавно стало известно о двух случаях, связанных с незаконным пересечением российско-финской границы.

Одного гражданина Ирана задержали 10 июня. Выяснилось, что в Россию он прилетел через аэропорт "Шереметьево" по однократной туристической визе. После этого он отправился в Карелию, а затем в Петербург. Мужчина попытался уговорить таксиста довезти его до российско-финской границы, где его и задержали. Согласно решению Куйбышевского районного суда, мужчину обязали покинуть территорию России и заплатить штраф.

Второго иранца нашли двумя днями ранее. Он готовился покинуть Россию в тот же день, что и его соотечественник. Однако по решению Выборгского суда ему также присудили штраф и предписали уехать из РФ,

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