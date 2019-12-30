На реставрацию памятников в Петербурге потратят более 2 млрд рублей

Объекты будут восстановлены в следующие 10 лет.

Смольный планирует отреставрировать 250 памятников архитектуры. На данные цели город выделит 17 миллиардов рублей за ближайшие десять лет. КГИОП опубликовал список объектов, которых ждет восстановление. В перечень попали Александринская женская больница, Гатчинский двор, памятник Николаю Первому, Казанский собор и другие известные достопримечательности Петербурга.

Администрация направит более 20 миллионов рублей на поддержку и развитие проекта "Открытый город". Эта программа курируется отделением ВООПИиК. Еще 370 миллионов рублей уйдет у Смольного на реставрацию памятников, которые находятся в собственности РПЦ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборге озвучили планы по реконструкции квартала Сета Солберга.

Фото: Piter.tv