В США арестовали учительницу за жалобу на низкие зарплаты

В сети появилось видео, как страж порядка повалил на пол педагога, заковал в наручники и вытащил из здания школы.

В сети опубликовано резонансное видео из США, на котором показан арест учительницы из-за слов о низкой зарплате.

Учительница английского языка на школьном собрании высказала свое недовольство низкой зарплатой учителей. Ее попросили выйти из зала и покинуть собрание. После нескольких слов женщина встала и вышла. За ней проследовал полицейский. В коридоре он повалил ее на пол, надел наручники и вывел из здания. Все это снимали на камеры мобильных телефонов очевидцы.

Власти заявили, что женщину арестовали из-за сопротивления властям и нежелание покинуть собрание.

Видео: YouTube/KATC