На ремонт крупного двора в Гатчине потратят почти 6 миллионов рублей

Обустроят зеленые зоны, детские площадки и парковочные места.

В понедельник, 1 июня, стало известно, что двор на улице Володарского (дома №26, 28, 30) в Пушкине готовится к ремонту. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Во дворе обустроят зеленые зоны, детские площадки и парковочные места. Представители администрации отметили, что жители района должны прийти к общему согласию: чтобы всем было удобно. Напротив костела планируется оформить зеленую зону, а напротив дома № 30 - обустроить место для детской площадки. Также в рамках работ будут расширены пешеходные зоны и увеличено количество парковочных мест.

Цена ремонта по контракту составила 5,8 миллионов рублей. Скоро начнутся работы.

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Фото: пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района