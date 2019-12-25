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Благоустройство сквера в Пикалево дофинансируют
Сегодня, 21:50
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smirenny

Благоустройство сквера в Пикалево дофинансируют

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Благоустройство территории все никак не могут закончить.

Местные жители обратились в главе Ленобласти и сообщили, что в Пикалево никак не могут закончить благоустройство сквера. За проект голосовали в 2018 году. 

В ходе прямой телефонной линии жительница региона отметила, что сквер до сих пор полупустой: детская площадка разрушена, воркаут-площадка уничтожена. Оставшиеся якобы деньги пошли на благоустройство двора на Школьной, 12. 

Губернатор обратился к главе Бокситогорского района Сергею Мухину. Мухин отметил, что именно там совершенно случайно пройдет встреча с местными жителями.Он также отметил, что воркаут-площадку сделали в другом месте, а на оставшиеся работы денег не хватило. 

Я к Вам завтра пришлю своего специалиста от Комитета по ЖКХ. Поговорите с ним и с людьми. Есть уникальная возможность получить денег на проект!

пошутил губернатор.

Александр Дрозденко рассказал, что почти 100% средств осваивают. 

Механизм четкий: проекты делают на местах, проекты предоставляются в комитет по ЖКХ и финансируются", - сообщил глава Ленобласти

уточнил он.

Ранее мы писали, что пенсионеры Ленобласти пожаловались на неработающие лифты. 

Фото: pixabay

Теги: благоустройство сквера, благоустройство территории, ленобласть, пикалево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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