Благоустройство сквера в Пикалево дофинансируют

Благоустройство территории все никак не могут закончить.

Местные жители обратились в главе Ленобласти и сообщили, что в Пикалево никак не могут закончить благоустройство сквера. За проект голосовали в 2018 году.

В ходе прямой телефонной линии жительница региона отметила, что сквер до сих пор полупустой: детская площадка разрушена, воркаут-площадка уничтожена. Оставшиеся якобы деньги пошли на благоустройство двора на Школьной, 12.

Губернатор обратился к главе Бокситогорского района Сергею Мухину. Мухин отметил, что именно там совершенно случайно пройдет встреча с местными жителями.Он также отметил, что воркаут-площадку сделали в другом месте, а на оставшиеся работы денег не хватило.

Я к Вам завтра пришлю своего специалиста от Комитета по ЖКХ. Поговорите с ним и с людьми. Есть уникальная возможность получить денег на проект! пошутил губернатор.

Александр Дрозденко рассказал, что почти 100% средств осваивают.

Механизм четкий: проекты делают на местах, проекты предоставляются в комитет по ЖКХ и финансируются", - сообщил глава Ленобласти уточнил он.

Ранее мы писали, что пенсионеры Ленобласти пожаловались на неработающие лифты.

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