На рельсы станции "Ладожская" упал человек

На месте работают спасатели.

Днем в четверг, 12 ноября, на рельсы станции метро "Ладожская" упал человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на место прибыли аварийно-спасательные подразделения метрополитена. С 15:39 движение по "оранжевой" ветке осуществляется на участке от "Площади Александра Невского" до станции "Спасская". В каком состоянии находится человек, неизвестно.

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Фото: Piter.TV