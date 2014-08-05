На рельсы станции "Ладожская" упал человек

Днем в четверг, 12 ноября, на рельсы станции метро "Ладожская" упал человек, сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что на место прибыли аварийно-спасательные подразделения метрополитена. С 15:39 движение по "оранжевой" ветке осуществляется на участке от "Площади Александра Невского" до станции "Спасская". В каком состоянии находится человек, неизвестно.
Ранее мы писали, что ДТП на пересечении улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток.
Фото: Piter.TV
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