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На рельсы станции "Ладожская" упал человек
Сегодня, 16:06
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smirenny

На рельсы станции "Ладожская" упал человек

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На месте работают спасатели.

Днем в четверг, 12 ноября, на рельсы станции метро "Ладожская" упал человек, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Сообщается, что на место прибыли аварийно-спасательные подразделения метрополитена. С 15:39 движение по "оранжевой" ветке осуществляется на участке от "Площади Александра Невского" до станции "Спасская". В каком состоянии находится человек, неизвестно. 

Ранее мы писали, что ДТП на пересечении улицы Джона Рида и проспекта Пятилеток.

Фото: Piter.TV

Теги: упал человек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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