Художник из Петербурга подарил уткам милый домик

У пернатых появился мини-коттедж с окнами, садом, террасой и светом. Но недвижимости хватит только на две семьи.

На реке Пряжка в это воскресенье, 6 июня, установили домик для уток. Об этом сообщили создатели проекта "Водная линия" в "Инстаграм".

Миниатюру смастерил художник Александр Горынин. Автор создал дом, который максимально похож на человеческий. Теперь две семьи пернатых смогут стать обладателями коттеджа на воде с собственным садом, террасой, окнами и светом.

Уникальность объекта в том, что кошки и крысы не смогут забраться в жилище для уточек.

Своей работой автор хотел напомнить горожанам о детстве, ведь такой домик ассоциируется с кукольным - а значит, с игрушками, добрым отношением к миру. Кроме того, объект станет надежным укрытием для птенчиков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы приютили 38 кошек, которых бросили хозяева.

Фото: Instagram / waterfront.tools