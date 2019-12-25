На реализацию проектов Выборгского района выделили 6 млн рублей

Деньги будут направлены на организацию рыцарских турниров Выборгского объединенного музея-заповедника и развитие морского информационного центра в Высоцке.

Две организации Выборгского района получили гранты по 3 млн рублей каждый. Денежные средства выделило Федеральное агентство по туризму на организацию рыцарских турниров Выборгского объединенного музея-заповедника и развитие морского информационного центра в Высоцке.

В следующем году предстоит большая работа. В первом полугодии 2021 года будет запущен новый проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Поэтому различные возможности финансирования и улучшения сферы туризма у нас будут. Петр Фомин, начальник отдела туризма администрации Выборгского района

Петр Фомин также отметил, что параллельно мы с правительством Ленобласти администрация Выборгского района реализует два проекта: Вело47 по созданию велодорожек и Экотропы47, в рамках которого будут проложены экотропы в Выборгском районе.

Отметим, что отдел туризма районной администрации совместно с представителями турфирм подает различные заявки на получение финансовой помощи и осуществление проектов в туристической сфере. Заявки поданы в Федеральное агентство по туризму, Русское географическое общество, Комитет Ленобласти по туризму.

Ранее мы написали о том, что за 9 месяцев Выборгский район посетило 460 тысяч туристов.

Фото: Piter.TV