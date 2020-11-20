Начальник отдела туризма районной администрации поделился статистикой туристической отрасли.

За 9 месяцев Выборгский район посетило 460 тысяч туристов, а город Выборг 350 тысяч. Об этом сообщил начальник отдела туризма администрации Выборгского района Петр Фомин.

Из-за пандемии сфера туризма понесла убытки, но по словам Петра Фомина, предприниматели сферы туризма нашли выход из сложившейся ситуации. Также существенную помощь предприятиям Выборга и Выборгского района оказывали федеральные региональные и муниципальные органы. По его словам, показатели сферы туризма упали, но незначительно.

Конечно, цифры отличаются от показателей прошлого года, но незначительно. Поэтому я думаю, что к концу этого года они будут увеличены и сравняются с показателями прошлого года. Когда район посетило 1 млн 200 тысяч туристов.

Также Петр Фомин отметил, что на объектах сферы туризма и гостеприимства обеспечены противоэпидемиологические меры. При соблюдении всех санитарных норм туристы и гости города и района могут спокойно посещать рестораны, кафе и музеи.

