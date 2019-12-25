На развязке КАД с Колтушским шоссе перекроют съезд на Косыгина

В Петербурге на КАД перекроют съезд на Косыгина при спуске с Колтушского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Специалисты будут проводить работы по устранению колейности в ночное время с 17 по 20 мая. Водителей попросили обращать внимание на временные знаки, информационное табло, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Компания принесла извинения автомобилистам.
Ранее на Piter.tv: на участке КАД Петербурга ограничат движение грузовиков в июне из-за ПМЭФ.
Фото: Pexels, Упрдор "Северо-Запад"
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