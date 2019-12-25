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На развязке КАД с Колтушским шоссе перекроют съезд на Косыгина
Сегодня, 12:03
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На развязке КАД с Колтушским шоссе перекроют съезд на Косыгина

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Работы будут вестись с 17 по 20 мая.

В Петербурге на КАД перекроют съезд на Косыгина при спуске с Колтушского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Специалисты будут проводить работы по устранению колейности в ночное время с 17 по 20 мая. Водителей попросили обращать внимание на временные знаки, информационное табло, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Компания принесла извинения автомобилистам.

Ранее на Piter.tv: на участке КАД Петербурга ограничат движение грузовиков в июне из-за ПМЭФ.

Фото: Pexels, Упрдор "Северо-Запад"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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