На развязке КАД с Колтушским шоссе перекроют съезд на Косыгина

Работы будут вестись с 17 по 20 мая.

В Петербурге на КАД перекроют съезд на Косыгина при спуске с Колтушского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты будут проводить работы по устранению колейности в ночное время с 17 по 20 мая. Водителей попросили обращать внимание на временные знаки, информационное табло, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Компания принесла извинения автомобилистам.

Ранее на Piter.tv: на участке КАД Петербурга ограничат движение грузовиков в июне из-за ПМЭФ.

Фото: Pexels, Упрдор "Северо-Запад"