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На развязке КАД с Дачным проспектом и ЗСД закроют пять съездов
Вчера, 22:21
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На развязке КАД с Дачным проспектом и ЗСД закроют пять съездов

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Дорожники будут ликвидировать колейность.

С 9 по 22 сентября на развязке КАД с Дачным проспектом на 71-м км и ЗСД перекроют пять съездов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в пятницу, 1 сентября.

Дорожники будут ликвидировать колейность. Закрытие поочередно коснется съездов с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо и на Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный проспект, с внешнего кольца на Предпортовую улицу и с Дачного проспекта на внутреннее кольцо.        

На время работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию.

Ранее на Piter.TV: легкоатлетический забег "Пушкин — Петербург" ограничит движение 3 сентября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: развязка кад зсд, развязка кад с дачным проспектом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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