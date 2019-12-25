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На пункте оплаты ЗСД опрокинулся "УАЗ Патриот"
Сегодня, 22:45
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smirenny

На пункте оплаты ЗСД опрокинулся "УАЗ Патриот"

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Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием "УАЗ Патриота" произошло в Петербурге вечером в пятницу, 29 мая. 

Как рассказали очевидцы в соцсетях, на ЗСД у пункта оплаты проезда "Скандинавия" на крыше лежит внедорожник. Каким образом произошла авария, выясняют инспекторы ДПС. 

Вот как он сделал это у пункта оплаты? 

негодует петербурженка. 

Увидел цены за проезд и от испуга перевернулся пузиком вверх

шутит в ответ один из комментаторов.

Ранее мы писали, что на улице Типанова столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп, опрокинулась машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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