На пункте оплаты ЗСД опрокинулся "УАЗ Патриот"

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием "УАЗ Патриота" произошло в Петербурге вечером в пятницу, 29 мая.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, на ЗСД у пункта оплаты проезда "Скандинавия" на крыше лежит внедорожник. Каким образом произошла авария, выясняют инспекторы ДПС.

Вот как он сделал это у пункта оплаты? негодует петербурженка. Увидел цены за проезд и от испуга перевернулся пузиком вверх шутит в ответ один из комментаторов.

Ранее мы писали, что на улице Типанова столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте