На пункте оплаты ЗСД опрокинулся "УАЗ Патриот"

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием "УАЗ Патриота" произошло в Петербурге вечером в пятницу, 29 мая.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, на ЗСД у пункта оплаты проезда "Скандинавия" на крыше лежит внедорожник. Каким образом произошла авария, выясняют инспекторы ДПС.
Вот как он сделал это у пункта оплаты?
негодует петербурженка.
Увидел цены за проезд и от испуга перевернулся пузиком вверх
шутит в ответ один из комментаторов.
Ранее мы писали, что на улице Типанова столкнулись внедорожник и пассажирский микроавтобус.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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