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На проспекте Ветеранов появились новые светильники
Сегодня, 11:51
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На проспекте Ветеранов появились новые светильники

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В Кировском районе провели более 1 км кабельной линии и смонтировали почти 3 км изолированного провода.

В Кировском районе Петербурга установили современное освещение на улицах и проспектах. Строительно-монтажные работы выполнили специалисты ГБУ "Ленсвет" и СПБ ГКУ "Управление заказчика". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 23 октября.

Новые светильники появились на проездах от улицы Танкиста Хрустицкого до проспекта Маршала Жукова и на пешеходной дорожке от улицы Лени Голикова до парка Александрино. 

Специалисты проложили более 1 км кабельной линии, смонтировали почти 3 км самонесущего изолированного провода. Всего в районе появилось 119 новых фонарей. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец отреставрировал пожарный гидрант в МО "Пискаревка".

Фото: pixabay.com

Теги: благоустройство, новые светильники, проспект ветеранов, фонари, электричество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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