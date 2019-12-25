  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ветеранов иномарка сбила пешехода
Сегодня, 9:46
47
kraratau27

На проспекте Ветеранов иномарка сбила пешехода

0 0

Водитель белого Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В Петербурге на проспекте Ветеранов, у перекрестка с улицей Генерала Симоняка, белый Hyundai Solaris сбил пешеходного перехода. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Авария произошла около 23:00. Водитель белого Hyundai Solaris сбил пешеходного перехода, который переходил дорогу в неположенном месте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и реанимация, однако информация о состоянии мужчины не поступала. 

Ранее мы писали, что на Невском проспекте легковушка сбила пешехода. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, проспект ветеранов
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии