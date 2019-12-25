На проспекте Ветеранов иномарка сбила пешехода

Водитель белого Hyundai Solaris сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В Петербурге на проспекте Ветеранов, у перекрестка с улицей Генерала Симоняка, белый Hyundai Solaris сбил пешеходного перехода. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

Авария произошла около 23:00. Водитель белого Hyundai Solaris сбил пешеходного перехода, который переходил дорогу в неположенном месте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и реанимация, однако информация о состоянии мужчины не поступала.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб