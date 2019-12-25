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На проспекте Просвещения появилась новая спортивная площадка
Сегодня, 12:05
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На проспекте Просвещения появилась новая спортивная площадка

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Юным футболистам нужно будет забить гол в миниатюрные ворота.

На проспекте Просвещения у дома № 54 появилась спортивная площадка. На ней разместили арену для панна-футбола. Об этом сообщили в пресс-службу ГАТИ.

Это новый вид уличного футбола, где главная задача игроков – пробросить мяч между ног соперника. При этом сама игра ведется один на один. 

Пресс-служба ГАТИ

Юным футболистам нужно будет забить гол в миниатюрные ворота. В конце матча засчитываются панны – пробросы мяча между ног второго игрока – и классические голы.

Важная особенность, влияющая на безопасность детей – мяч за счет арены не вылетает за пределы поля. Добавим, что это единственное место в городе, где можно поиграть в этот вид спорта. 

Ранее мы писали, что за лето ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, новая спортивная площадка, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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