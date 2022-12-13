На проспекте Обуховской обороны сгорела Lada

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Невском районе во вторник вечером, 21 марта, произошел пожар. На проспекте Обуховской около дома № 227 обороны сгорела Lada. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20:30. В автомобиле "ВАЗ-2115" выгорел отсек двигателя.

В 20:48 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv