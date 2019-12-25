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На проспекте Непокорённых ко Дню Победы высадили 75 тысяч цветов виолы
Сегодня, 17:10
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Arinablinova

На проспекте Непокорённых ко Дню Победы высадили 75 тысяч цветов виолы

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До 9 мая новые цветы и кустарники продолжат появляться по всему Петербургу.

В воскресенье, 3 мая, стало известно, что несмотря на завершения месячника по благоустройству, в городе на Неве продолжаются работы по высаживанию цветов и деревьев. Сейчас Северную столицу украшают ко Дню Победы. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Совсем недавно у памятника Стрельнинскому десанту высадили 75 дубов, также растения, а именно гортензии, появились рядом с площадью Победы и Московской площадью. С недавнего времени жителей города стали радовать 75 тысяч цветов виолы, высаженных на проспекте Непокоренных. 

Представители комитета отметили, что до 9 мая новые цветы и кустарники продолжат появляться по всему Петербургу. 

Ранее мы писали, что в музее обороны и блокады Ленинграда открылась онлайн-выставка к 9 Мая.

Фото: Pixabay

Теги: 9 мая, благоустройство, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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