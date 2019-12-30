На проспекте Наставников водитель скрылся с места ДТП, сбив женщину

Виновника аварии сейчас ищет полиция.

Вечером во вторник, 7 января стали известны детали аварии, которая произошла на проспекте Наставников в Красногвардейском районе Петербурга. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в четвертом часу дня автомобиль ВАЗ-2112 на "зебре" старушку 1954 года рождения.

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка, виновника аварии ищет полиция.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Тореза KIA Rio наехала на двух пешеходов, один погиб.

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