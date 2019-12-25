Ночью на проспекте Маршала Жукова тушили автомойку

Сгорела дощатая пристройка и обстановка внутри металлического вагончика.

В ночь на 10 сентября в Кировском районе Петербурга произошел пожар. На проспекте Маршала Жукова, 46, загорелась автомойка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 02:49. В помещении обгорела стена на площади 15 квадратных метров. Также огонь уничтожил дощатую пристройку размеров 12 "квадратов" и в металлическом вагончике обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра.

Ликвидировать возгорание удалось в 03:51. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Гражданском проспекте сгорел троллейбус.

Фото: Piter.TV