На проспекте Луначарского ножом ранили гражданина Азербайджана

В понедельник вечером, 6 января, дядя доставил племянника в приемный покой клинической больницы № 122. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, врачи диагностировали у молодого человека проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, после чего потерпевший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Пока пострадавшему оказывали помощь, 50-летний мужчина рассказал, что юноша получил телесные повреждения на пересечении улицы Сантьяго-Де-Куба и проспекта Луначарского в ходе конфликта с незнакомцем.
В отношении гражданина составлен административный протокол по статье нарушения правил въезда в Россию.
о факту произошедшего проводится проверка.
Ранее мы сообщали о том, что туриста обокрали у банкомата в Петербурге.
Фото: pixabay.com
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