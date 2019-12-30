На проспекте Луначарского ножом ранили гражданина Азербайджана

Полиция Выборгского района проводит расследование по делу о травмировании 22-летнего мужчины.

В понедельник вечером, 6 января, дядя доставил племянника в приемный покой клинической больницы № 122. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, врачи диагностировали у молодого человека проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, после чего потерпевший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Пока пострадавшему оказывали помощь, 50-летний мужчина рассказал, что юноша получил телесные повреждения на пересечении улицы Сантьяго-Де-Куба и проспекта Луначарского в ходе конфликта с незнакомцем.

В отношении гражданина составлен административный протокол по статье нарушения правил въезда в Россию.

о факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что туриста обокрали у банкомата в Петербурге.

Фото: pixabay.com