На проспекте Кузнецова мужчина пострадал во время пожара в квартире

комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади.

В Красносельском районе сегодня, 10 апреля, произошел пожар. На проспекте Кузнецова в доме 20 вспыхнула трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Информация о состоянии горожанина уточняется.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:02. В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 11:32 пожар был ликвидирован.

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Фото: Piter.tv

