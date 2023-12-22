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На проспекте Кузнецова мужчина пострадал во время пожара в квартире
Сегодня, 11:52
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На проспекте Кузнецова мужчина пострадал во время пожара в квартире

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 комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади. 

В Красносельском районе сегодня, 10 апреля, произошел пожар. На проспекте Кузнецова в доме 20 вспыхнула трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Информация о состоянии горожанина уточняется. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:02.  В комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 11:32 пожар был ликвидирован.

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Фото: Piter.tv                                            
 

Теги: мужчина пострадал во время пожара, мчс, проспект кузнецова, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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