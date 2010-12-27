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На проспекте Космонавтов устраняют последствия прорыва трубы
Сегодня, 15:55
68
EvaRaskol

На проспекте Космонавтов устраняют последствия прорыва трубы

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На жителях близлежащих домов это не отразится.

Сегодня, 30 ноября, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" устраняют последствия прорыва трубы на проспекте Космонавтов, сообщили в официальной группе предприятия в соцсети.

Технологическое нарушение на тепломагистрали обнаружили при плановом объезде. Прорыв трубы случился по адресу проспект Космонавтов, дом 68, корпус 1.

Специалисты оперативно демонтировали ненадежный участок и начали укладывать новый трубопровод. 

В "Теплосети" отметили, что на потребителях близлежащих зданий ремонтные работы не отразятся. Дома переведены на резервную схему теплоснабжения, а горячее водоснабжение подается в полном объеме.

Ранее на Piter.TV: появилось видео момента аварии на Дальневосточном проспекте.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" /  ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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