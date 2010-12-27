На проспекте Космонавтов устраняют последствия прорыва трубы

На жителях близлежащих домов это не отразится.

Сегодня, 30 ноября, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" устраняют последствия прорыва трубы на проспекте Космонавтов, сообщили в официальной группе предприятия в соцсети.

Технологическое нарушение на тепломагистрали обнаружили при плановом объезде. Прорыв трубы случился по адресу проспект Космонавтов, дом 68, корпус 1.

Специалисты оперативно демонтировали ненадежный участок и начали укладывать новый трубопровод.

В "Теплосети" отметили, что на потребителях близлежащих зданий ремонтные работы не отразятся. Дома переведены на резервную схему теплоснабжения, а горячее водоснабжение подается в полном объеме.

Ранее на Piter.TV: появилось видео момента аварии на Дальневосточном проспекте.



Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" / ВКонтакте