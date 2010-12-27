В отношении пары возбудили уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что в Приморском районе двое мигрантов организовали подпольное казино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Молодая пара из ближнего зарубежья организовала мини-игроный дом на проспекте Королева. При обыске правоохранители изъяли 17 системных блоков, 16 мониторов, 16 игровых клавиатур и другое оборудование для азартных игр за деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Ранее мы сообщали о том, что участница шоу "Пацанки" устроила пьяный дебош в Пулково и подралась с полицейским.

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