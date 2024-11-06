Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

На пожаре в центре Москвы огнеборцы спасли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 6 ноября в 1-м Щипковском переулке. Поступило сообщение о возгорании на первом этаже пятиэтажного дома. Сотрудники МЧС в спасустройствах эвакуировали семь жильцов, один человек пострадал. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области в результате взрыва газа в многоэтажке погиб человек.

Видео: МЧС России