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На пожаре в Пензенской области погибла 7-летняя девочка

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В частном доме выгорело 40 кв.м.

На территории Пензенской области  в пожаре погибла семилетняя девочка. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Известно, что трагедия зафиксирована в частном доме, расположенном в местном поселке Земетчино. По предварительным сведениям, возгорания началось из-за эксплуатации неисправного электрооборудования. Пламя на площади в 40 квадратных метров ликвидировали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Дома она была одна… и  даже без пожарного извещателя.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

В экстренном ведомстве страны напомнили россиянам о том, что важно не оставлять  несовершеннолетних без присмотра, а также следить за состоянием электрической проводки и установить в доме пожарный извещатель. Специалисты заметили, что прибор оповестит жильцов о возгорании громким звуком. 

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, дети, пензенская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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