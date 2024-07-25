На пожаре в Пензенской области погибла 7-летняя девочка

В частном доме выгорело 40 кв.м.

На территории Пензенской области в пожаре погибла семилетняя девочка. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Известно, что трагедия зафиксирована в частном доме, расположенном в местном поселке Земетчино. По предварительным сведениям, возгорания началось из-за эксплуатации неисправного электрооборудования. Пламя на площади в 40 квадратных метров ликвидировали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Дома она была одна… и даже без пожарного извещателя. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В экстренном ведомстве страны напомнили россиянам о том, что важно не оставлять несовершеннолетних без присмотра, а также следить за состоянием электрической проводки и установить в доме пожарный извещатель. Специалисты заметили, что прибор оповестит жильцов о возгорании громким звуком.

На пожаре в больнице в Приморье спасли семь человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России