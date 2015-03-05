На портале "Госуслуги" предоставляется порядка 1,5 тыс. различных услуг

Дмитрий Григоренко

Порядка 1,5 тысяч различных услуг на сегодняшний день предоставляются россиянам через цифровой портал "Госуслуги". На этой онлайн-площадке зарегистрированы в настоящее время 110 миллионов граждан страны. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на профильной сессии "Цифровизация госуправления и экономика данных: конкуренты или партнеры?" российский вице-премьер, руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко. Чиновник указал на то, что сервисом пользуется 110 лн человек. Этот показатель увеличился в 2 раз с момента запуска. Власти оказывают свыше 14 миллионов услуг в формате сервиса в ежедневном режиме.

На сегодняшний день у нас на портале госуслуг порядка 1,5 тыс. разного рода услуг. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Напомним, что Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области.

Фото и видео: ВЭФ 2024