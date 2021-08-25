На похороны Шатунова фанат привез грузовик роз

На похороны Юрия Шатунова поклонник певца привез грузовик роз. Он раздал цветы другим людям, чтобы вместе с ними возложить цветы к гробу экс-солиста группы "Ласковый май". Об этом сообщили на портале "Комсомольская правда".
Сегодня, 26 июня, на Троекуровском кладбище прощаются с артистом. Родные, близкие и фанаты Шатунова выстроились в очередь, чтобы принять участие в траурном мероприятии.
Ребята из детского, в котором рос Шатунов, передали плюшевого мишку и попросили положить игрушку около могилы артиста.
Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в Москве на 49-м году жизни. Об этом "Ленте.ру" сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию подтвердили два источника в медицинских кругах.
Ранее на Piter.tv: часть праха Юрия Шатунова захоронят в Германии.
Видео: Telegram / SHOT
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