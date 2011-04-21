На поддержку бизнеса в "ФОТ 3.0" направят еще 1 млрд рублей

Глава кабмина РФ рассказал о поддержке предпринимателей.

На поддержку отечественного бизнеса в рамках государственной программы "ФОТ 3.0" российское правительство направит еще 1 млрд рублей. Информацией поделился руководитель кабинета министров Михаил Мишустин во время заседания с коллегами. Он подчеркнул, что проект дает фирмам право получать льготное кредитование под три процента, а также займы с отсрочкой на выплату средств и процентов. На данный момент услугой по стране воспользовались свыше 30 тысяч предпринимателей.

Сейчас особенно важно, чтобы предприниматели продолжали свою деятельность. Могли и дальше выплачивать сотрудникам зарплату. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил о том, что еще в марте текущего года было принято решение о продлении на полгода кредитных каникул.

Белоусов: кабмин не будет снижать финансирование проектов по развитию Восточного полигона.

Фото и видео: Правительство России